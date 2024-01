Betjent tiltalt for at nikke en skalle i Power

Det står klart, når man læser anklageskriftet i en sag, hvor en nu 36-årig mandlig politibetjent er tiltalt for to tilfælde af vold og for at misbruge sin stilling.



Politibetjenten er tiltalt for at træde frem mod en ansat i Power-forretningen og nikke vedkommende en skalle. Det skete ved 18.30-tiden om aftenen.

Efterfølgende prøvede en vagt i Power-butikken tilsyneladende at pågribe politibetjenten, der var til stede i butikken som kunde.

Flere tiltaler

Betjenten er tiltalt for at forsøge at påvirke vagten til ikke at gøre det - og til heller ikke at anmelde episoden - ved at udtale, at han havde været betjent i 15 år, og at han kendte sine rettigheder, og at han ville anmelde vagten, hvis vagten anmeldte ham.