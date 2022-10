Familie trukket i landsretten for at hejse amerikansk flag

I november 2021 kom Retten i Kolding med en længere begrundelse frem til, at der ikke var grundlag for at straffe manden, men anklagemyndigheden var ikke tilfreds.

Selv om sagen er "juridisk nørdet", er den principiel og vigtig at få afklaret, udtalte senioranklager Johnnie Nymann Jensen fra Statsadvokaten i Viborg i april til Jyllands-Posten.

Familien, som hejste flaget, går meget op i amerikansk livsstil, og parret Martin og Rikke Hedegård har tidligere stået frem i medierne.



- Man føler sig lidt juridisk jagtet af staten for sådan en latterlig lille ting. Det er fuldstændigt ude af proportioner, og jeg synes, man burde bruge tiden og ressourcerne på noget bedre, sagde han.