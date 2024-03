Han elskede hende i 54 år, men betaler nu kærlighedens pris resten af sit liv

Behovet for fællesskab og nærvær mærkede Svend Erik, når han sad alene hjemme fredag aften, og han opsøgte derfor selv en sorg- og livsmodsgruppe for mennesker, der har mistet.

- I begyndelsen var det meget svært at skulle fortælle om Gudrun, men efterhånden blev det nemmere, og jeg begyndte at se frem til at skulle mødes med dem, fortæller Svend Erik Lindholm, som efter forløbet stadig mødes med gruppen til både kaffesnak og julefrokost.

Kærlighedens pris

- Farfar, nu skal du huske at købe fødselsdagsgaverne, ligesom farmor plejede at gøre, lød det en dag fra et af Svend Erik Lindholms børnebørn.

Påmindelsen satte sig i ham, for under ordene lå en sandhed, der ikke kun handlede om gaver, men om alt det, som Gudrun havde sørget for gennem årenes løb.

- Jeg plejer at sige, at Gudrun har givet mig et fuldtidsjob efter sin død, men jeg er nødt til at prøve at udfylde hendes rolle og holde fast i alt det, der har været sammen med hende, siger Svend Erik Lindholm.