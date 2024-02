Hans far er varetægtsfængslet for et dødsfald han ikke husker

Ifølge ham var hans far overbevist om, at det var kvinden, der var gået forkert, og han gjorde modstand, da hun forsøgte at få ham ud. Det endte med, at kvinden faldt og fik et brud på hoften, brækkede næsen, og en skulder gik af led.

99-årig ønskede ikke at anmelde hændelsen

Den 99-årige kvinde blev efterfølgende fundet af plejepersonalet foran sin dør. Her var hun i live, og hun fortalte, at hendes 74-årige medbeboer havde kastet hende over et bord og senere ud af lejligheden.

Hun fortalte også, at hun ikke ønskede at anmelde episoden, fordi hun kendte den 74-årige og vidste, at han ikke kunne gøre for sine handlinger.