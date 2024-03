Hun gør som hundredtusinder andre i Danmark og håber at blive en bedre udgave af sig selv

- Her kan jeg være personlig i min bøn. Jeg beder ikke om materielle goder, men om hjælp til at blive en bedre udgave af mig selv, fortæller Vahida Hadzija, som under Ramadan netop bruger bønnerne til at reflektere over sit liv.

Hun forklarer, at det kan minde om tiden mellem jul og nytår, hvor mange kristne tænker på året, der er gået, og på de ting, de gerne vil ændre i det nye år. På samme måde som med et nytårsforsæt, sætter Vahida under Ramadanen sin intention for det kommende år.

Det handler ikke om slankekure eller maratonløb, men om at hun gerne vil tage sit fokus på taknemmelighed og et mindre materialistisk liv med ud på den anden siden af Ramadan.