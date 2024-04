Hund forsvandt i vandløb - nu advarer ejeren

Han fortæller, at røret er 28 meter langt, så det har ikke været muligt at nå hele vejen igennem røret. Teorien er derfor, at hunden enten sidder fast i røret under vejen, eller at den er skyllet igennem og derfor ligger et sted længere nede ad åen.

- Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at forsøge at hjælpe i den ulykkelige situation, selvom der nok ikke var så meget at gøre i forhold til hunden, men vi syntes jo, at det var synd for familien, siger Arne Christensen.