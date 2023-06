Kartoflerne blev tabt i løbet af morgentimerne, og vejene bliver meget glatte at køre på, når kartoflerne først bliver kørt over, oplyser Vejdirektoratet til TV SYD. Derfor valgte man at spærre strækningen, mens oprydningsarbejdet var i gang.

Mange bilister har valgte en alternative rute, hvilken påvirkede morgentrafikken i Vejle by. Hændelsen vil betød forlænget køretid det meste af morgenen.

Derudover er der tabt kartofler på både den fynske og sjællandske motorvej.