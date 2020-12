Kolding bliver hjemby for nyt kæmpe transportcenter

Der bliver brug for de helt store entreprenørmaskiner, når byggeriet af et 160.000 kvadratmeter stort transportcenter går igang til næste år.

HUB 65 er opkaldt efter den nærliggende motorvejsafkørsel Kolding Syd, og skal være med til at gøre Kolding til et centrum for transport og logistik.

- Det er ikke alene en positiv historie om vores største handel med erhvervsjord. Det styrker Koldings førende position inden for transport og logistikbranchen og skaber endnu flere arbejdspladser, fortæller borgmester Jørn Pedersen (V).

Køber satser på overnattende chauffører

Det er den lokale virksomhed Stender Innovation A/S, der har købt ikke mindre end 295.000 kvadratmeter jord af Kolding Kommune.

Og direktør Carsten Stender har store forventninger til det nye projekt.

Ikke mindst på grund af det stigende antal udenlandske lastbiler, der kører på motorvej E45.



- Efterhånden som reglerne for lastbilchaufførernes overnatning er ændret, kan vi også se et marked for nemt og billig overnatning lige ved motorvejen. Når vi bygger i den størrelse, er der desuden flere restauranter, der gerne vil ind og ligge i så stort et center, siger Carsten Stender.



Aftalen om byggeriet kræver dog, at alle tilladelser falder på plads i forhold til en lokalplan for området.

Håber at åbne i 2022

Planen er, at byggeriet skal gå i gang til næste år, og når det står færdigt i 2022, skal HUB 65 - ud over masser af lagerplads - indeholde lastbilparkering, restauranter, tankstation, ladestandere til el-biler og vaskehaller.

HUB 65 bliver bygget i det erhvervsområde, som Kolding Kommune i sin tid etablerede under navnet Nordic Synergi Park ved Tankedalsvej i det sydlige Kolding.

Dermed bliver transport- og logistikcenteret nabo til TV SYD.