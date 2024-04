Lejlighedsbrand i Kolding: Mand reddet ud af røgdykkere

Dens mandlige beboer blev fundet liggende i døren ind til lejligheden og reddet ud af røgdykkere, skriver TrekantBrand på det sociale medie X.

Her oplyses det, at branden opstod i lejlighedens stue, og at politiet nu skal klarlægge årsagen. Manden, som røgdykkerne fandt, blev efterfølgende kørt til kontrol på sygehuset.

Til Ritzau oplyser politiet, at branden opstod på Snerlevej 15. Anmeldelsen om den kom klokken 01.46.

Da man kom frem, var opgangen fyldt med tyk røg.

Hele opgangen blev evakueret som følge af branden. To personer blev blandt andet reddet ud med en lift.