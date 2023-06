Nu tester man miljøvenligt alternativ til dumpning af fjordbund

Idéen er, at man suger vandet ud af den bløde vandholdige fjordbund, så den bliver fast nok til at anlægge på, i stedet for at grave den bløde jord op.

På den måde undgår man at skulle grave fjordbunden op og dumpe den længere ude i havet, og man sparer altså miljøbelastende transport af materialer og dumpning af materiale fra fjorden - såkaldt klapning.

Testen sker forud for, at Kolding Kommune vil anlægge en ny bydel. Den såkaldte 'Marina City' skal være en bæredygtig bydel med en lystbådehavn med plads til 1.000 både, fritidsfaciliteter i forbindelse med vandet, maritime erhverv, havnepromenade, en ny strandpark og omtrent 350 boliger.

Mens testen foregår, vil det lavvandede område sydøst for Marina Syd være lukket for sejlads med sejl- og motorbåde, kajakker, robåde, surf og andre aktiviteter.