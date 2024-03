Nyt plasmacenter skal gøre region selvforsynende

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Regionsrådet har afsat 55 millioner kroner til det nye plasmacenter. Det skal tiltrække donorer i Trekantområdet og gøre regionen selvforsynende.

Blodplasma bliver brugt til at producere medicin til personer med visse typer af kræft og blødersygdomme. I øjeblikket har Region Syddanmark blodplasma til at producere cirka 80 procent af den medicin, som mange har behov for.

- Vi har brug for al den blodplasma, vi kan få, så kritisk syge patienter kan få den medicin, de har behov for. Vi har i Region Syddanmark en ambition om, at vi skal være selvforsynende med blodplasma, og derfor satte vi i 2022 gang i arbejdet med at etablere et nyt center i Kolding, fortæller Karsten Uno Petersen (S), formand i udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark.

Planen er, at blodtappecenteret skal stå klar i 2026 på Esbjergvej 34-36 i Kolding.