Ødelagte badebroer omdannes til fuglekasser

Mange broer er nu ved at blive repareret og genopbygget ved at genbruge brædderne. De har ligget til tørre og er blevet renoveret hos kommunens entreprenørafdeling, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Men nogle af plankerne fik så hård en medfart, at de ikke længere kan bruges på broerne. Til gengæld får fuglene nu glæde af dem.

Lørdag inviterer kommunen nemlig til et event, hvor brædderne skal bruges til at bygge fuglekasser til private hjem.

Bynatur og Redux - Affald og Genbrug står bag eventen, som finder sted i Bronzehallen ved Kolding Nord Genbrugsplads. Og ideen glæder kommunens formand for Plan- og Teknik .

- Stormfloden har kostet dyrt - både menneskeligt og økonomisk. Så jeg er rigtig glad for, at vi nu både har udsigt til nyrenoverede badebroer og flere fugle hjemme i haverne. Træet bliver brugt igen på en kreativ måde, som både er til gavn for baderne og biodiversiteten, siger Jakob Ville, formand for Plan og Teknik.