Det oplyser selskabet selv på X.

Klokken 15 skrev TREFOR A/S, at cirka 1912 kunder oplevede afbrydelser omkring strømmen - og den forstyrrelse har nu udløst, at et fjernvarmeværk i Kolding Syd er faldet ud.

Derfor oplever 10.457 fjernvarmekunder nedsat eller helt manglende varmeforsyning.

Selskabet skriver, at varmen gerne skulle komme tilbage cirka klokken 19 - og årsagen til strømproblemerne er ukendt.