Planer om gratis privat fødeklinik droppes

Planerne blev sendt i udbud i november sidste år, men de bud, som regionen har modtaget, har ikke været tilfredsstillende nok. Derfor er udbuddet nu blevet annulleret.

Det er en arbejdsgruppe bestående af blandt andre børnelæger, jordemødre og læger med speciale inden for fødsler, som er kommet med de vurderinger, beslutningen nu er blevet truffet ud fra.

- Jeg er ærgerlig over, at vi ikke vil kunne tilbyde fødende i Trekantområdet mulighed for at føde på en privat fødeklinik i fremtiden, sådan som et flertal i regionsrådet ønskede sig. Vi er dog nødt til at lytte til de vurderinger, vores nedsatte arbejdsgruppe er kommet med. Når den vurderer, at vi ikke har modtaget tilfredsstillende tilbud, så giver det desværre ikke mening at holde fast i udbuddet, udtaler regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.