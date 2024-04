Det viser billeder fra Local Eyes Agency.

Først spærrede politiet de østgående spor og dernæst de vestgående spor.

Omkring klokken 19:30 genåbnede politiet igen motorvejen.

TV SYD har forsøgt at få fat på Sydøstjyllands Politis vagtchef for at få at vide, hvad politiet leder efter. Dette har ikke været muligt.