Han er ved Retten i Kolding dømt for overtrædelse af i alt 11 forhold om blandt andet besiddelse og salg af hash og kokain.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 30-årige er fuldgyldigt medlem af en rockergruppering, og han erkendte sig skyldig i alle 11 tiltalepunkter.

Han blev også dømt for at have været i besiddelse af 260 dopingenheder til eget brug på en adresse i Fredericia.



Manden modtog dommen.