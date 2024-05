Skoleevent er med til at holde historien i live

Skamlingsbanken.

Syd- og Sønderjyllands højeste punkt, og et vigtigt samlingssted i Danmarkshistorien.



Det var tredje år i træk, at skoletjenesten ved Kolding Stadsarkiv inviterede kommunens 4. og 5.klasser til skamlingsbankeevent.

Her skulle de lære mere om området, naturen og ikke mindst historien. Ifølge arrangørerne handler det om at holde Skamlingsbankens minder i live og føre dem videre til næste generation.

- Det er sådan med historien, at hvis man ikke bliver ved med at reaktivere den, så dør den ud. Historien her på Skamlingsbanken er en vigtig del af den danske historie. Vi vil være med til at holde den i live på en måde, så den er relevant for eleverne, siger Dennis Hornhave, Skoletjenesten i Kolding.