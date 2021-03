Stor aktion i Vamdrup: 13 mand anholdt for at drive illegal cigaretfabrik

11 millioner cigaretter røg tirsdag aften over på politiets lager i stedet for at ende som ulovlig tobak på gaden.



I en stor aktion slog Særlig Efterforskning Vest (SEV) til mod en illegal cigaretfabrik i Vamdrup i Sydjylland.

Her blev adskillige millioner cigaretter fundet, mens 13 mænd fra Polen og Ukraine blev anholdt. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse onsdag.

- Ved aktionen blev der beslaglagt cirka 11 millioner cigaretter samt en større mængde professionelt produktionsudstyr, udtaler vicepolitiinspektør ved SEV Morten Vegger i meddelelsen.

- Det er vores opfattelse, at de anholdte gennem en længere periode har produceret adskillige millioner cigaretter på stedet, siger han videre.

De anholdte mænd er mellem 32 år og 70 år. De er alle sigtet for groft smugleri ved at have indsmuglet råtobak, der skulle bruges til ulovligt at producere flere millioner cigaretter.

Det er ikke kun dansk politi, der har holdt øje med den illegale fabrik og transporten af tobak dertil.

Efterforskningen er sket i samarbejde med Europol, Skattestyrelsen og flere udenlandske politimyndigheder.

De 13 polakker og ukrainere vil blive fremstillet i et grundlovsforhør onsdag klokken 12. Det vil ske ved Retten i Kolding, hvor anklagemyndigheden vil bede om at få dørene lukket.

Derfor ønsker politiet ikke at oplyse yderligere om sagens detaljer.

