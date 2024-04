Rigtigt mange badebroer i Kolding Kommune gik til under stormfloden. En pæn del af plankerne genbruges, når de nye broer etableres.

Men en lille del af brædderne skal bruges til noget helt andet, når omkring 60 indbyggere i kommunen lørdag mødes på genbrugspladsen for at få inspiration til at skabe mere liv i haven. Nemlig til at lave fuglekasser af brædderne.