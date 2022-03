Strid om uregelmæssigheder får havnedirektør til at sige op

Havnedirektør nægter ulovligheder

Efter anklagerne om snyd har Anders Vangsbjerg Sørensen ifølge avisen opsagt sin stilling som havedirektør.

Til Jydske Vestkysten udtaler Anders Vangsbjerg Sørensen, at han ikke har gjort noget ulovligt, samt at han glæder sig til at uddybe sagen.



Birgitte Munk Grunnet, (Soc.dem.) der er viceborgmester i Kolding Kommune og formand for havnens bestyrelse bekræfter overfor avisen, at Anders Vangsbjerg Sørensen har sagt op og siger, at "det har vi taget ad notam". Derudover vil hun ikke udtale sig om det konkrete indhold i sagen.



- Det eneste, jeg vil sige, er, at jeg har fået at vide, at der før min tid som formand har været nogle uregelmæssigheder, som jeg har været nødt til at reagere på, siger hun til JydskeVestkysten.