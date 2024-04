To gange Karina deler hveder ud i protest

Den ene er fra den blå, den anden fra den røde opposition i Folketinget. Men i dag gik de sammen om at protestere mod afskaffelsen af store bededag som helligdag.

- Vi synes, at regeringen har tromlet hen over folkekirken, arbejdsmarkedets parter og befolkningen ved at stjæle den her fridag, siger Karina Adsbøl, Danmarksdemokraterne.



- Vi har et samfund, hvor flere og flere går ned med stress, og jeg er overbevist om, at vi har brug for de her pauser, de her oaser. Jeg tror, at de fleste synes, at vi har brug for at arbejde mindre, ikke mere, siger Karina Lorentzen, Socialistisk Folkeparti.