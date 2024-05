Udtjent arbejdstøj bliver til tasker og indkøbsposer

De "nye" produkter skal blandt andet bruges, når EWII uddeler sponsorater til sportstøj, og det glæder Carsten Iversen, at Huset Venture havde lyst til at kaste sig over opgaven.



- Huset har et super godt koncept og hjælper nogle mennesker, som måske ikke har så nemt ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er noget, som vi gerne vil støtte op om, siger han.



Social og cirkulær bæredygtighed

Når Huset Venture modtager brugt tøj og materialer, bliver det først vasket, hvorefter skrædderne tjekker, hvad der kan bruges og tager det fra. Design og produkt afhænger af, hvad kunden ønsker, og der er tidligere lavet produkter som sækkestole og puder.



Det lokale samarbejde med energivirksomheden betyder meget.

- Når EWII begynder at samarbejde med os, så gør de det, fordi de tænker på bæredygtighed. Her både social og cirkulær. Det betyder enormt meget for os at have en så stor og lokal samarbejdspartner, og vi håber, at endnu flere virksomheder vil hive fat i os, siger Karsten Hjort-Enemark, Regionschef for Syddanmark, Husetventure.

Selvom det til tider kan være udfordrende at sy i nogle af de utraditionelle materialer, der ender på hylden, så er Lola Johansen stolt af at være en del af teamet.

- Jeg synes, det er fedt at arbejde for en virksomhed, som gør så mange gode ting for miljøet og for samfundet. Det er spændende at være en del af, siger hun.