Ecco forbliver i Rusland for ansattes skyld

Mens danske og internationale virksomheder i stor stil har lukket deres forretninger i Rusland, holder skokoncernen Ecco stadig sine 250 butikker åbent.

Det handler om værdier og om selskabets ansatte, forklarer administrerende direktør Panos Mytaros til Berlingske og Jyllands-Posten torsdag.

- En kerneværdi i vores kultur er, at vi tager os godt af vores ansatte. Det er det centrale for os, og det er hovedårsagen til, at vi bliver i Rusland, siger Eccos topchef til Berlingske.

Han stiller op til interview i de to aviser efter flere ugers tavshed.

Bakker op om ansatte

I starten af marts meddelte Ecco, at koncerten var dybt berørt af "situationen" i Ukraine. Men af hensyn til de 1800 russiske medarbejdere og deres familier forblev Ecco-butikkerne åbne.

Dem vil Ecco ikke lade "i stikken", lyder det til Jyllands-Posten.

Panos Mytaros lægger vægt på Eccos størrelse i Rusland, når han af begge aviser bliver spurgt, om hans virksomhed indirekte finansierer eller støtter Ruslands krig i Ukraine ved at blive i landet.

- Vores selskab i Rusland fylder forsvindende lidt i den russiske økonomi, og vi er helt med på, at det her kan komme til at koste os økonomisk, da vi ikke ved, hvordan salget kan være i Rusland. Men vi står fast på vores interne værdier om, at vi ikke svigter vores medarbejdere i Rusland, ligesom vi ikke gør det i Ukraine, siger Panos Mytaros til Jyllands-Posten.

Carlsberg følger trop

Ud over Ecco har også eksempelvis Carlsberg også fastholdt aktiviteter i Rusland.

Det danske bryggeri, der sidder på 25 procent af det russiske ølmarked, har indstillet produktion og salg af Carlsberg-øl i Rusland, men fortsætter produktionen på bryggeriet Baltika i landet.

Ecco er en dansk familieejet virksomhed med hovedsæde i sønderjyske Bredebro. Eccos sko sælges i 101 lande og har på verdensplan omkring 21.000 ansatte.

Koncernen har over 2250 butikker.

/ritzau/