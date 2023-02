Præst: Hvad betyder "Fri os fra det onde" en dag som i dag

Klosterkirken i Horsens står åben i dag på årsdagen for Ruslands invasion i Ukraine. Det gør den sådan set altid, men i dag er den åben på en særlig måde. Fyldt med lys og lyd og plads til at tænke over alt det svære.

- Kirken i Danmark har altid haft den tradition, at når livet blev for stort, både sørgeligt og glædeligt, så må man komme i kirkens rum, så åbner vi vores døre. Ikke for vi har en masse svar, men vi har plads til tænke over de svære ting, siger sognepræst Hanne Henriksen.