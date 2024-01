Det skriver Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse.



I alt forventes det, at godt 135 nye danmarksmestre skal kåres under det danske svar på et nationalt OL, der finder sted i Herning kun en lille måned før De Olympiske Lege i Paris.



Sidste år gæstede op mod 150.000 gæster Aalborg under DM-ugen, som igen i Herning inviteres til en sports- og folkefest.