400 rum på nyt supersygehus ramt af skimmelsvamp

Det skriver Fyens Stiftstidende.



Et omfattende arbejde med at få bugt med de trådformede mikrosvampe er i gang og forventes at vare yderligere et halvt år.

Årsagen til, at skimmelsvamp har kunnet vokse i de nybyggede rum og toiletkabiner er ifølge Fyens Stiftstidende, at regn er trængt ned igennem utætte tage på byggeriet.

Byggeriet af det nye supersygehus, som kaldes Nyt OUH, er blevet forsinket flere gange. Senest i december 2022, hvor der blev tilføjet yderligere et år, før hospitalet kan tages i brug.