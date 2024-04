SDU beskæres mindre end Roskilde Universitet og Aalborg universitet, som står til at få reduceret i optaget henholdsvis 14,1 og 12,1 procent.



- Heldigvis har politikerne i et vist omfang taget hensyn til SDU’s store indsats med at uddanne kandidater uden for de fire største byer i Danmark, herunder SDU’s planer om at etablere IT-uddannelser i Vejle, fortæller rektor Jens Ringsmose.

Rektoren kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle hvordan dimensioneringen kommer til at påvirke SDU's uddannelser i Kolding, Esbjerg og Sønderborg.