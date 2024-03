Region afsætter knap 60 millioner kroner til kræftbehandling

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Pengene kommer efter en indgået aftale mellem regeringen og Danske Regioner den 14. november 2023 omhandlende udmøntningen af midler til en ekstraordinær indsats af kræftbehandlingen i 2024.

Størstedelen af millionbeløbet, 47 millioner kroner, har regionsrådet fordelt over syv forskellige initiativer, som primært omhandler at øge behandlingskapaciteten samt at udvikle kræftbehandlingen.

De resterende 12 millioner kroner er øremærket af regeringen og Danske Regioner, hvoraf 10 millioner kroner går til tilskud af tandpleje, mens de sidste to millioner kroner går til at styrke patientrådgivningen i regionen og medfinansiering af en administrativ specialenhed i Region Hovedstaden.