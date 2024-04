Region Syddanmark har ulovligt afvist kæbepatienter

Sådan lyder det fra Styrelsen for Patientklager og ekspert i sundhedsret, Kent Kristensen.

Det skriver DR.

Region Syddanmark, der selv har mellem et og to års ventetid på kæbeoperationer, har afvist patienter fra Region Sjælland, hvor ventetiden i nogle tilfælde har vist sig at være op mod 10 år.

- Regionerne må ikke afvise patienter, der ønsker frit sygehusvalg, medmindre de har væsentligt længere ventetid end andre sygehuse, siger Søren Enggaard Stidsen, chefjurist i Styrelsen for Patientklager, til DR.



Det har fået både Region Syddanmark og Region Midtjylland, der også har afvist kæbepatienter fra Region Sjælland, til at rette ind og åbne ventelisten for patienter fra andre regioner.

Det bekræfter regionerne over for DR.