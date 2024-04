Region vil styrke den akutte behandling udenfor sygehusene

Derfor vil Region Syddanmark fra næste år styrke den akutte behandling udenfor sygehusene. Det præhospitale område.

Styrkelsen sker med at give området sin egen organisation. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

- Ambulancereddere og paramedicinere kan mere og mere. Det er de fremskudte akutbiler et godt eksempel på, hvor behandlingen ofte kan sættes i gang på stedet og spare patienterne for at komme på sygehuset. Det kræver, at den præhospitale organisation i regionen styrkes og samles, siger regionsrådsformand Bo Libergren (V).



Den nye organisation forventes at være på plads og i drift i begyndelsen af det nye år.