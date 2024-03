- Jeg har hele tiden været klar over, at det ville tage tid at vende udviklingen og få nedbragt ventetiderne. Men nu er der gået mere end et år, og vi har stadig ikke set, at kurven er knækket.

De fem regionsrådsformænd har torsdag været til møde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Her har de fremlagt en plan for, hvordan målet om at nedbringe ventetiderne skal indfris.

Planen skulle gerne føre til, at ventetiderne på behandling på sygehusene bliver nedbragt med seks dage i løbet af årets første ni måneder.