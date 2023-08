Regionsrådsformænd varsler besparelser på sundheden

I alt skal regionerne finde 2,5 milliarder kroner på grund af inflationsomkostninger og ekstraudgifter til medicin.



Det skriver landets fem regionsrådsformænd i en fælles kronik i Jyllands-Posten onsdag.

Meldingen kommer, selv om regeringen for få måneder siden præsenterede det, der ifølge Jyllands-Posten blev kaldt "et kæmpeløft" af sundhedsvæsenet med fem milliarder kroner frem mod 2030.

- Vi bliver nødt til at fortælle befolkningen, at når regeringen går rundt og siger, at sundhedsvæsenet har fået mange flere penge tilført, er virkeligheden dén, at vi ude i regionerne ikke ser de fem milliarder før om et par år, og lige nu står vi med et varigt og kæmpehul i kassen, når året er omme, på mindst 2,5 milliarder, siger Anders Kühnau ifølge Jyllands-Posten.