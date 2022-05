Villaejerne er blevet rigere

Danske boligejere har generelt meget at stå i mod i forhold til den aktuelle inflation og de forventede prisfald på boligmarkedet, viser analyse fra ejendomsmæglerkæden Estate.



Mursten er guld. Sådan kunne det i hvert godt se ud, hvis man kigger på Danmarks Statistiks opgørelser over boligformuer, som er differencen mellem boliggælden og markedsværdien på boligen.

Ifølge ejendomsmæglerkæden Estates beregninger er parcelhusejernes boligformuer i gennemsnit steget med 360.000 kr. siden 2017 eller hvad der svarer til en stigning på 17 pct.

Godt supplement til pensionen

-Det ser ud til, at mange kan anse deres hus som et solidt supplement til deres pension, selv om der selvfølgelig er store geografiske forskelle, siger Thomas Hovgaard, der er presseansvarlig i Estate.

For eksempel viser undersøgelsen, at parcelhusejere i hovedstaden har 2,5 gange så høj boligformue som dem i Region Syddanmark.

Boligformuen er ikke kun et resultat af værdistigninger. Det handler i høj grad også om, hvor ivrig man har været med at afdrage på sin boliggæld.

Ekstra luft i friværdien

-Det er klart, at værdistigningerne har stor betydning for de alt andet lige pæne boligformuer, men vi skal heller ikke underkende, at mange især ældre boligejere har afdraget på deres bolig i mange år, så de i dag på trods af, at de måtte bo i et område med lave boligpriser, stadig har en betydelig boligformue, siger Thomas Hovgaard.

De høje boligformuer bør også give anledning til beroligelse under det aktuelle inflationsniveau.

-Mange har i øjeblikket travlt med at forvente dybe fald i boligpriserne i år, og der er bestemt også flere forhold, der taler for en opbremsning, men vi bør i den situation glæde os over, at ledigheden er lav og mange danskere, især boligejere, er særdeles velpolstrede, siger Thomas Hovgaard.





Formue i fast ejendom