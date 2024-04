100 nye stillinger til fyrede slagterimedarbejdere

I første omgang tilbydes stillingerne til nogle af de mange medarbejdere, der på grund af lukningen af slagteriet i Ringsted nu står uden job.



Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune er bevidste om, at det for nogen kan være en udfordring at tage springet.

Derfor går kommunerne sammen om at hjælpe eventuelle tilflyttere til en god, ny start i det sønderjyske.



- Det er aldrig let at stå over for store forandringer, og især ikke et jobskifte, man ikke selv har valgt. Trods de triste omstændigheder glæder jeg mig over, at vi i Sønderjylland kan tilbyde dem nye muligheder, og i Sønderborg Kommune står vi selvfølgelig klar til at hjælpe de slagteriarbejdere, der har lyst til at flytte herover, siger Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune.



Foruden et nyt sted at bo vil omplaceringen for mange også omfatte overvejelser om familieliv og arbejde til partneren, og her vil kommunerne trække på deres erfaringer med tilflyttere.

- Vi har et stærkt samarbejde med virksomhederne i hele Sønderjylland, så vi også kan støtte op med job til partnere, som ofte er en udfordring, når man skal flytte. Det er jo ofte familier, der skal kunne se sig selv bosat i et nyt område, siger Jan Riber Jakobsen, borgmester i Aabenraa Kommune.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunerne.