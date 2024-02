21-årig er arbejdsløs og cykler sig ud af kedelig statistik

Sammen med 20 andre tramper hun i pedalerne for at kunne cykle helt fra Sønderborg til Frankrig og op ad bjerget Alpe d'Huez.

Et projekt som først og fremmest går ud på at finde vej ind i arbejdsmarkedet.

- Min far er førtidspensionist og min mor er psykisk syg. Jeg vil vildt gerne det her. Jeg vil ikke ende som førtidspensionist, jeg vil gerne have et arbejde og et liv. Tjene nogle penge, tage ud og rejse. Ja, bare have det fedt, siger Victoria Lorenzen.

For kommer de unge ikke ind på arbejdsmarkedet, så er der stor risiko for, at de ender på førtidspension.

Og der er særligt ét problem, som fylder i statistikken.

Førtidspension er den sidste udvej

På landsplan har der aldrig været flere unge førtidspensionister.



I Syd- og Sønderjylland er der i dag 4.231 mellem 20 og 39 år på førtidspension. Ser man i statistikkerne fra Jobindsats.dk, der går tilbage til 2004, har det tal aldrig været højere.

Det er den enkelte kommune, der afgør, om en borger får tilkendt en førtidspension.



- Det er relativt svært at komme gennem nåleøjet i Danmark, siger Lasse Kamp, der er arbejdsmarkedschef i Sønderborg Kommune.