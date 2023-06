31-årig får sit første job efter 12 år på bistand

Den udvikling bliver også bekræftet hos Thomas Sonne-Schmidt, der de seneste seks år har stået i spidsen for Unge på Toppen.

- Det er jo to vidt forskellige personer. Men det der var tydeligt, da vi mødte ham første gang, var viljen til komme videre. Han var træt af at sidde i systemet, fortæller Thomas Sonne.

Farvel til kontanthjælpen

18 ud af 26 unge på holdet tager mandag afsted fra Rådhustorvet i Sønderborg. 14 af dem har allerede fået fast arbejde, fortæller Thomas Sonne.

- De sidste får vi styr på i løbet af turen eller her i juni. Målet er, at tre ud af fire er i job senest ved udgangen af 2023.

Kommunen er godt tilfreds

Det er tredje gang, at Sønderborg Kommune vælger at investere i Unge på Toppen. Ifølge Jan Prokopek Jensen (S), der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget, har det været en succes, selvom det koster penge.

- Det koster omkring 100.000 kroner for hver deltager, men hvis vi kan få dem videre i livet, er det godt for de unge og godt for kommunen, siger han.