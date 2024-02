Efter hans død blev sønnens tegninger mere end bare blyantstreger

- Det var som at få min gamle dreng igen, og i dag er jeg lykkelig for, at vi ikke vidste, at han faktisk var uhelbredeligt syg.

Levede i håbet

Hverken lægerne eller Dan Schmitz vidste, hvor dystre fremtiden så ud for Mathias. Det gik først op for dem, da Mathias nogle måneder efter sin strålebehandling begyndte at få ondt i ryggen.

På Odense Universitetshospital opdagede lægerne, at kræften alligevel havde spredt sig.