Glem alt om store firkantede bokse på tage og marker - det her er fremtidens solceller

De er ultratynde og lette at bøje. De nye solceller kaldes organiske solceller og ligner en gennemsigtig plastfolie. De kan derfor placeres mange flere steder, end de solceller vi kender i dag.

- Det er solceller lavet af organiske molekyler. Vi arbejder med, hvordan man kan tage de her organiske halv-leder-molekyler, og lægge dem ind mellem elektroder og derved lave en solcelle ud af det. Det er helt anderledes end siliciumsolceller, som man kender fra hustagene, lyder det fra Morten Madsen, professor på SDU Sønderborg.

Miljøvenlige at producere

Fordelene ved organiske solceller er til at få øje på. Udover at de er meget fleksible, så er de også billigere og langt mere miljøvenlige at producere.

- Med organiske solceller undgår vi helt tungmetaller og giftige materialer. Samtidig er materialeforbruget meget mindre, siger professor Morten Madsen fra Syddansk Universitet.

Ser man på hele livscyklussen for de organiske solceller, er klimaaftrykket, ifølge Morten Madsen væsentligt lavere end for siliciumsolceller.

- Energitilbagebetalingstid med siliciumsolceller er over et år, mens det for organiske solceller er omkring én måned, oplyser han.

Ikke uden udfordringer

De organiske solceller findes allerede på markedet, men på SDU forsker de i en bedre udgave, som kan lede mere strøm og leve længere.

De organiske solcellers udfordring er nemlig deres aktive lag, som er lavet af organiske molekyler. Med tiden nedbrydes de af solens lys og ilt.

- De højeffektive organiske solceller, som vi forsker i, har en kortere levetid, så for at få dem ud på markedet, skal vi finde ud af at få dem til at leve længere, siger Morten Madsen, professor hos SDU Sønderborg.

Ifølge Morten Madsen kommer de organiske solceller ikke til at udrydde siliciumsolcellerne, som vi kender i dag.

- Jeg ser fremadrettet, at vi får flere teknologier samtidig. Silicium, som er udbredt i dag, er en stærk og robust teknologi, der virker. De organiske vil kunne køre i samspil med dem, så vi kan få udnyttet alle de overflader, vi har til at lave energi med, siger han.