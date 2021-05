Grunde til kæmpesommerhuse udstykket ulovligt: Kræver ny lokalplan

Lige nu er flere kæmpesommerhuse ved at blive bygget ved Mommark på Als, men udstykningen af matriklerne var slet ikke lovlig. I onsdags afgjorde Planklagenævnet, at sommerhusene er i strid med lokalplanen for området.

Men alligevel er en af de personer, der har klaget, ikke glad. For nogle af kæmpesommerhusene er næsten færdigbygget, og de tiltrækker andre grupper end dem, der har sommerhus der i forvejen.

- Der kommer jo nok unge mennesker til fest og glade dage derovre, og samtidig med at de skal ned gennem vores område. Vi værner om det område, vi har, og man skal huske på, at det er private badebroer, vi har hernede, siger Jens Hamann, der er formand for grundejerforeningen Fiskervej i sommerhusområdet i Mommark, som har klaget til Planklagenævnet sammen med Fritidshusejernes Landsforening.