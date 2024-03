Mystisk sæk fuld af våben lå i bæk - nu er ejer fundet

Politiet har nu fundet ejeren af våbnene i den sæk, der blev fundet i en bæk ved Blans i Sønderjylland onsdag. Det skriver Jyske Vestkysten.

Det drejer sig om en jagtriffel og fem haglgeværer samt ammunition, som er stjålet fra et våbenskab i forbindelse med et indbrud.

- Det stammer fra det indbrud i en bolig ved Jelling i oktober, men vi ved ikke, hvorfor det er kørt helt ned til Sønderborg-området og smidt der ved kysten, siger politikommissær Chris Thorning Vesterdal, Syd- & Sønderjyllands Politi, til Jyske Vestkysten.



Medarbejdere i Sønderborg Kommune gjorde det opsigtsvækkende fund i forbindelse med, at de onsdag var ude for at rense bækken.