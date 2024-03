Syd- og Sønderjyllands Politi modtog melding klokken 7:33, og politiet rykkede derefter ud til ulykkesstedet sammen med redningspersonale.

Føreren af bilen var en 23-årig mand fra Sønderborg. Han blev efter uheldet kørt til et hospital for at få behandling for sine skader. Føreren af lastbilen var uskadt. Det oplyser vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi.