Manden bar nemlig "en geværlignende genstand på ryggen", og nu opfordrer Syd- og Sønderjyllands Politi manden til at kontakte dem.

- Et vidne har netop oplyst, at han havde stået ved siden af manden og med sikkerhed kunne se, der var tale om et softgun. Og til dig med "geværet": Ring 114 - vi skal lige have en lille snak, skriver vagtchefen på det sociale medie X.

Manden var ifølge politiets tweet iført en sort bluse med hvide striber, en sort vest og hvide sko.