Politiker tror, at Als og Fyn bliver forbundet med en tunnel

Sidste år valgte man at udvide undersøgelsesområdet mellem Fyn og Als i forhold til en mulig fast forbindelse, og onsdag 1. maj løftede den tidligere transportminister så lidt af sløret for det, der muligvis kan være på vej. Det skriver JydskeVestkysten.

- Konklusionerne kender vi ikke endnu, selvom jeg nok vil gætte på, at det mere sandsynligt bliver i form af en tunnel frem for en bro, sagde ministeren ifølge avisen.



I talen, som TV SYD også har fået tilsendt på skrift, kommer folketingsmedlemmet desuden ind på, at det ifølge ham ikke er usandsynligt, at forundersøgelsen vil pege på, at det er mere hensigtsmæssigt at lade forbindelsen gå fra et sted nord for Nørreskoven på Als. Dermed kan den komme til at blive placeret nordligere end, der tidligere har været snak om.