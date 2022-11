Sikkerhedszone opretholdes - mulig tredje bombe undersøges

Det skyldes, at forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EOD nu går i gang med at fritlægge en genstand, som i dagene op til sprængningen var i gang med at undersøge.

- Genstanden har tidligere givet udslag på EODs metalsøger, og der kan derfor være tale om en tredje bombe. Genstanden blev ikke påvirket at formiddagens sprængning, og EOD graver derfor genstanden fri for at klarlægge, om der er tale om en ufarlig genstand eller en tredje bombe, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.