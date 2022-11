Hun modtager legater for sine bestræbelser på gøre sexologi til en integreret del af det socialfaglige arbejde. Joan Lysholdt var nemlig én af de første socialrådgivere i Danmark tog en master i sexologi.

Hun mener, at seksualitet skal indgå på lige fod med for eksempel fysiske, psykiske, familiære og sociale forhold, fordi seksualiteten har stor betydning for menneskets oplevelse af sundhed, livskvalitet og trivsel.