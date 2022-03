Sønderborg Forsyning vil hjælpe borgere med at blive fri af russisk gas

At gøre sig uafhængig af den russiske gas, vinder også indpas hos Sønderborg Forsyning, der oplever en forøget efterspørgsel fra borgerne på at få etableret fjernvarme.

Hundredevis af borgere har de seneste uger kimet forsyningen ned, da de ønsker at komme på fjernvarme.



- Det vi oplever er, at vi er i gang med at udrulle fjernvarme på Nordals, og der har været god interesse fra kunder. Men de stigende gaspriser og krigen i Ukraine har gjort, at efterspørgslen eksploderet og vores kundeservice oplever ekstrem travlhed, siger Hans Erik Kristoffersen, der er direktør i Sønderborg Forsyning.

For godt 14 dage siden udtalte statsminister Mette Frederiksen, at Danmark skal gøres uafhængig af russisk gas som følge af krigen i Ukraine.

Det emne var tirsdag på forsyningens dagsorden, hvor der skulle tages stilling til, om man kunne fremskynde processen med at få fjernvarme ud til borgerne i kommunen.

- Jeg er rigtig glad for, at vi er en bestyrelse, der vil prioritere det her. Vi vil rigtig gerne hjælpe dem, der lige nu er pressede som følge af de høje gaspriser, siger Ellen Trane Nørby (V), der er formand Sønderborg Forsyning.

Direktøren i Sønderborg Forsyning anslår, at der er omkring 4-5.000 borgere, der er afhængig af gasnetværket. Nu vil man kigge på, hvordan man får bredt fjernvarmenetværket ud og levere det med den hast, som borgerne ønsker.

- Vi mener selv, at vi gør det selv meget hurtigt, men noget er det, man kan forsøge er at få flere gravehold ind, så vi kan grave hurtigere. Når det ikke bare er lige noget man gør, så skyldes det, at arbejdsmarkedet er overophedet, og der mangler gravemaskiner og så videre. Men vi har besluttet at finde midler til at gøre det hurtigere. Om det lykkes, det får vi at se, siger Hans Erik Kristoffersen.



Tragisk baggrund

Det er borgere, der enten har fortrudt, at de ikke valgte at komme på fjernvarme i de områder, hvor det allerede er, og samtidig borgere, der ønsker, at de hurtigere også får muligheden for at få fjernvarme.

Det sker ifølge formanden som følge af de høje gaspriser, der truer på baggrund af krigen i Ukraine.

- Selvom vi naturligvis er glade for den store efterspørgsel, da det har betydning for visionerne om et CO2 neutralt Sønderborg, er vi kede af, at det sker på så tragisk en baggrund, siger Ellen Trane Nørby (V).



Det anslås, at Rusland står for cirka 40 procent af den gas, vi benytter i Europa.