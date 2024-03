Sønderjysk Pigekor vinder guld ved internationalt korstævne

Korleder Mette Rasmussen havde efter konkurrencen kun ros til overs for sine guldvindere.

- Det er vildt, og jeg er stolt af mine piger. Det er flot, at en international jury anerkender os, og det er fantastisk at se pigerne glade, for de har arbejdet hårdt for at opnå det her, siger hun.

Ifølge Mette Rasmussen kan onsdagens konkurrence sammenlignes med tennis-turneringer, som ligger lige under Grand Slam-niveau.

Adgang til den italienske sangkonkurrence krævede kvalifikation, men på baggrund af sejren i dag er det sønderjyske pigekor direkte kvalificeret ved næste års udgave.