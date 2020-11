Sort Sol slår benene væk under fotograf: Det er det smukkeste, jeg nogensinde har set

Det sker pludseligt og kan være overstået på få sekunder. Derfor har det krævet masser af tålmodighed og vedholdenhed at stå klar med kameraet lige i det øjeblik, når tusindvis af stære pludselig letter og bevæger sig på himlen i én stor bevægelse.

Det er lige præcis det fascinerende syn, der dag efter dag har fået fotograf Søren Solkær til at opsøge marsken i Sønderjylland for at opleve sort sol.

- Når det virkelig går løs og en stæreflok bliver angrebet udefra, så er det et af de mest billeddannede fænomener, man overhovedet kender til, fortæller Søren Solkær.

Siden 2017 har han taget billeder af de store fugleflokke og sammenlagt er der brugt mere end 100 dage på at rejse rundt for at få de allerbedste skud, der nu udkommer i fotobogen "Black Sun".