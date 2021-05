To mænd sigtes for drabsforsøg efter knivstikkeri

Knivstikkeriet skete på Stengade, og politiet fik anmeldelsen klokken 01.44. Blot 36 minutter senere kunne politiet så anholde de to mænd, som nu altså sigtes for drabsforsøg.



De to forurettede er begge lokale. En af de sårede - den 23-årige mand - blev efter knivstikkeriet bragt til behandling på Odense Universitetshospital, og han meldes uden for livsfare. Den 26-årige blev udskrevet lørdag morgen efter behandling for sine skader.

Det oplyste vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Søren Strægård tidligere på lørdagen til TV SYD.

I de tidlige morgentimer var politiet massivt til stede på havnefronten og Stengade i Sønderborg.



Her arbejdede efterforskere og politihunde på stedet med at sikre spor og overvågningsbilleder.



De to sigtede bliver stillet for en dommer ved Retten i Sønderborg klokken 16, og her vil anklagemyndigheden begære lukkede døre.