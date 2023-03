Tre rumænske mænd anholdt i sag om hæleri

Tre rumænske mænd på 19, 20 og 39 år blev mandag ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg varetægtsfængslet i fire uger sigtet for hæleri, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



De tre mænd nægter sig skyldige og kærede varetægtsfængslingen til Vestre Landsret.

Det var to patruljer fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som anholdte de tre mænd, der befandt sig i to køretøjer, en varebil og en personbil, på Sønderjyske Motorvej nær grænsen, hvor bilerne var på vej ud af landet.

I varebilen lå der flere dunke med diesel og udstyr til tapning, samt to påhængsmotorer der bar præg af at have været stjålet.